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По мнению германского специалиста, на данном этапе нет необходимости в перевозке патриарха в Германию и хирургическом вмешательстве


30.12.2016   17:08
По мнению германского специалиста, на данном этапе нет необходимости в перевозке патриарха в Германию и хирургическом вмешательстве - заявила "Интерпрессньюс" заместитель руководителя департамента здравоохранения патриархии, врач патриарха ЦисанаШартава.

По ее словам, специалист берлинской клиники Мартин Стрик посетил патриарха и провел консультацию.

"Германский хирург однозначно одобрил тактику лечения грузинских врачей и на данном этапе отказался от хирургического вмешательства. Наблюдение продолжается, и в последующем лечение патриарха будет проводиться соответственно данным. Его Святейшество чувствует себя хорошо и многие показатели улучшаются. Динамика состояния здоровья является положительной"- заявила ЦисанаШартава.

Грузинские специалисты советовали патриарху поехать лечиться в Германию, но святейший отказался.









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