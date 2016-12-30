По мнению германского специалиста, на данном этапе нет необходимости в перевозке патриарха в Германию и хирургическом вмешательстве

30.12.2016 17:08 По мнению германского специалиста, на данном этапе нет необходимости в перевозке патриарха в Германию и хирургическом вмешательстве - заявила "Интерпрессньюс" заместитель руководителя департамента здравоохранения патриархии, врач патриарха ЦисанаШартава.



По ее словам, специалист берлинской клиники Мартин Стрик посетил патриарха и провел консультацию.



"Германский хирург однозначно одобрил тактику лечения грузинских врачей и на данном этапе отказался от хирургического вмешательства. Наблюдение продолжается, и в последующем лечение патриарха будет проводиться соответственно данным. Его Святейшество чувствует себя хорошо и многие показатели улучшаются. Динамика состояния здоровья является положительной"- заявила ЦисанаШартава.



Грузинские специалисты советовали патриарху поехать лечиться в Германию, но святейший отказался.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

