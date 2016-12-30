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По мнению германского специалиста, на данном этапе нет необходимости в перевозке патриарха в Германию и хирургическом вмешательстве
30.12.2016 17:08
По мнению германского специалиста, на данном этапе нет необходимости в перевозке патриарха в Германию и хирургическом вмешательстве - заявила "Интерпрессньюс" заместитель руководителя департамента здравоохранения патриархии, врач патриарха ЦисанаШартава.
По ее словам, специалист берлинской клиники Мартин Стрик посетил патриарха и провел консультацию.
"Германский хирург однозначно одобрил тактику лечения грузинских врачей и на данном этапе отказался от хирургического вмешательства. Наблюдение продолжается, и в последующем лечение патриарха будет проводиться соответственно данным. Его Святейшество чувствует себя хорошо и многие показатели улучшаются. Динамика состояния здоровья является положительной"- заявила ЦисанаШартава.
Грузинские специалисты советовали патриарху поехать лечиться в Германию, но святейший отказался.
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