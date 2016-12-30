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ЮНИСЕФ и Болгария создадут в Грузии центр для детей с ограниченными возможностями


30.12.2016   18:21
Посольство Болгарии в Грузии и ЮНИСЕФ подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию центра ухода за детьми-инвалидами в Боржоми.

Центр будет открыт летом 2017 года и станет единственным подобным центром во всем регионе Самцхе-Джавахети.

Согласно меморандуму Болгария предоставит финансирование, а ЮНИСЕФ подготовит концепцию центра, окажет техническую помощь в обеспечении ухода за детьми с ограниченными возможностями и подготовит специалистов для работы с детьми-инвалидами.

"Я рада, что в качестве рождественского подарка, мы подписываем это соглашение, которое направлено на решение проблем одной из наиболее уязвимых групп в обществе - детей с ограниченными возможностями. Я встречалась с семьями в Боржоми и знаю из первых рук, как необходим этот проект", - заявила Десислава Иванова, посол Болгарии в Грузии.






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