ЮНИСЕФ и Болгария создадут в Грузии центр для детей с ограниченными возможностями

30.12.2016 18:21 Посольство Болгарии в Грузии и ЮНИСЕФ подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию центра ухода за детьми-инвалидами в Боржоми.



Центр будет открыт летом 2017 года и станет единственным подобным центром во всем регионе Самцхе-Джавахети.



Согласно меморандуму Болгария предоставит финансирование, а ЮНИСЕФ подготовит концепцию центра, окажет техническую помощь в обеспечении ухода за детьми с ограниченными возможностями и подготовит специалистов для работы с детьми-инвалидами.



"Я рада, что в качестве рождественского подарка, мы подписываем это соглашение, которое направлено на решение проблем одной из наиболее уязвимых групп в обществе - детей с ограниченными возможностями. Я встречалась с семьями в Боржоми и знаю из первых рук, как необходим этот проект", - заявила Десислава Иванова, посол Болгарии в Грузии.













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