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Иванишвили продал три картины из своей коллекции на сумму 112 млн долларов - Форбс
30.12.2016 19:56
Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, состояние которого Forbes оценивает в $4,8 млрд, начал постепенно обновлять свою коллекцию картин.
На последних торгах послевоенным и современным искусством Christie’s в ноябре 2016 года бизнесмен расстался с одной из своих любимых работ Виллема де Кунинга: картина «Без названия XXV» (1977) была продана по рекордной для художника цене $66,3 млн при оценочной стоимости $40 млн.
Иванишвили владел картиной ровно десять лет. По данным Forbes, она была куплена на аукционе Christie’s в ноябре 2006 года за $27,1 млн, рекордную на тот момент цену не только для Кунинга, но и для всего современного искусства. Прибыль от продажи составила $39,2 млн или 145%.
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