Куда пойти на новогодние выходные в Тбилиси? (31 декабря – 2 января)

31.12.2016 15:29



Рассказываем, где все это взять.



В новогоднюю ночь 31 декабря, в 23:00 в Тбилиси можно увидеть двойника Майкла Джексона. Трибьют-концерт короля мировой поп-музыки Майкла Джексона, на котором выступит двойник звезды Саша Паздера из Германии, состоится в Tbilisi Event Hall. Паздера вместе со своим бэндом, бэк-вокалистами и танцовщиками представит трехчасовую шоу-программой. Подробности



Новогодняя ночь также можно встретить с популярной рок-фолк группой «Мгзавреби» в Pianino (улица Сиони №8). В новогодней программе музыканты исполнят как песни с последнего альбома «Иасамани», так и свои лучшие хиты. Начало – в 01:00 и до 06:00. Больше информации



Знаменитый гамбургский диджей Дэвид Огэст (David August) сыграет для грузинских меломанов в первую ночь 2017. Вместе с ним на концерте выступит грузинский дуэт Autumn tree [Leon] и DJ Tade. Адрес Spacehall (проспект Церетели №2), 23:00 – 08:00. Подробнее



Концерт Басти Бубу «Синяя птица» состоится 2 января, в 15:00, в Тбилисском концертном зале. Билеты – в кассе филармонии и



На новогоднем «Гозинаки-пати», который состоится 2 января во Дворце спорта, выступят звезды детского «Евровидения»: победительница этого года Мариам Мамадашвили, Лизи Поп, группа «Вирус» и другие воспитанники «Бзикеби студио». Начало – в 13:00 и 16:00. Больше информации



Новогодняя программа запланирована в Музее занимательных наук «Эксперименториум» — каждый день с 2 по 15 января, в 15:00. В программе – научные квесты, подарки, шоу с азотом, угощения и экскурсии. Подробности





С 25 по 14 января парк Мтацминда приглашает детей и их родителей на ежегодную рождественскую программу. Гостей ждет Санта-Клаус, новогодняя елка, театр кукол, выступления хореографических и вокальных коллективов, а также шоу иллюзионистов. Каждый день праздничные программа начинается в 13:00 и продолжается до 18:00. Другие подробности





В театрах Тбилиси в эти дни можно увидеть:

Спектакль «Маугли» в 12:00 и 15:00 2 января покажут в Театре имени Грибоедова.



Спектакль «Новогодняя елка» в 12:00, 15:00 и 17:00 2 января можно будет увидеть в ТЮЗе имени Думбадзе.



Спектакль «Мэри Поппинс» — 2 января, в 19:00 покажут в Театре музкомедии и драмы имени Абашидзе.



Спектакль «Снежная королева» — 2 января, 14:00 в Театре имени Ахметели.





К И Н О



КИНОТЕАТР «АМИРАНИ»

Мультфильм «Снежная королева 3: Огонь и лед» 3D (Snow Queen 3: Fire and Ice)

31 декабря, 12:15 (8-9 лари); 14:45 (9-10 лари); 17:15 (11-12 лари); 19:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

1 января, 14:45 (9-10 лари); 17:15 (11-12 лари); 19:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

2 января, 12:15 (8-9 лари); 14:45 (9-10 лари); 17:15 (11-12 лари); 19:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Алексей Цицилин

Жанр: мультфильм, комедия, семейный, приключения

В ролях: Наталия Быстрова, Филипп Лебедев, Диомид Виноградов



Фильм «Пассажиры» 3D (Passengers)

31 декабря, 12:15 (8-9 лари) – на русском 3D; 16:45 (10-11 лари) – на русском 3D; 19:15 (13-14 лари) – на английском 3D.

1 января, 16:45 (10-11 лари) – на русском 3D; 19:15 (13-14 лари) – на английском 3D; 22:00 (13-14 лари) – на русском 3D.

2 января, 12:15 (8-9 лари) – на русском 3D; 16:45 (10-11 лари) – на русском 3D; 19:15 (13-14 лари) – на английском 3D; 22:00 (13-14 лари) – на русском 3D.

Режиссер: Алексей Цицилин

Жанр: мультфильм, комедия, семейный, приключения

В ролях: Наталия Быстрова, Филипп Лебедев, Диомид Виноградов



Фильм «Кредо убийцы» 3D (Assassin’s Creed)

31 декабря, 14:30 (9-10 лари); 20:00 (13-14 лари) – на русском 3D.

1 января, 14:30 (9-10 лари); 20:00 (13-14 лари); 22:15 (13-14 лари) – на русском 3D.

2 января, 14:30 (9-10 лари); 20:00 (13-14 лари); 22:15 (13-14 лари) – на русском 3D.

Режиссер: Джастин Курзель

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В ролях: Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс



Мультфильм «Большой собачий побег» (Ozzy)

31 декабря, 12:30 (8-9 лари); 17:45 (9-10 лари) – на грузинском.

1 января, 17:45 (9-10 лари) – на грузинском.

2 января, 12:30 (8-9 лари); 17:45 (9-10 лари) – на грузинском.

Режиссер: Альберто Родригез, Начо Ла Каза

Жанр: мультфильм



Фильм «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» (Rogue One)

1 января, 22:10 (13-14 лари) – на русском 3D IMAX

Режиссер: Гарет Эдвардс

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В ролях: Фелисити Джонс, Диего Луна, Алан Тьюдик, Донни Йен



Фильм «Моана» 3D (Moana)

31 декабря, 15:00 (9-10 лари) — на грузинском.

1 января, 15:00 (9-10 лари) — на грузинском.

2 января, 15:00 (9-10 лари) — на грузинском.

Режиссер: Рон Клементс, Дон Холл, Джон Маскер

Жанр: мультфильм, мюзикл, фэнтези, комедия, семейный

В ролях: Аулии Кравалхо, Дуэйн Джонсон, Рэйчел Хаус



КИНОТЕАТР «РУСТАВЕЛИ»

Мультфильм «Снежная королева 3: Огонь и лед» 3D (Snow Queen 3: Fire and Ice)

31 декабря, 11:40 (8-9 лари); 13:45 (9-10 лари); 15:50 (10-11 лари); 20:00 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

1 января, 13:45 (9-10 лари); 15:50 (10-11 лари); 20:00 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

2 января, 11:40 (8-9 лари); 13:45 (9-10 лари); 15:50 (10-11 лари); 20:00 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Алексей Цицилин

Жанр: мультфильм, комедия, семейный, приключения

В ролях: Наталия Быстрова, Филипп Лебедев, Диомид Виноградов



Фильм «Пассажиры» 3D (Passengers)

31 декабря, 14:35 (9-10 лари) – на грузинском 3D; 17:10 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 19:45 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

1 января, 14:35 (9-10 лари) – на грузинском 3D; 17:10 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 19:45 (13-14 лари) – на грузинском 3D; 22:20 (12-13 лари) – на грузинском 3D.

2 января, 17:10 (11-12 лари) – на грузинском 3D; 19:45 (13-14 лари) – на грузинском 3D; 22:20 (12-13 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Алексей Цицилин

Жанр: мультфильм, комедия, семейный, приключения

В ролях: Наталия Быстрова, Филипп Лебедев, Диомид Виноградов



Фильм «Плохой Санта 2» (Bad Santa 2)

31 декабря, 12:30 (8-9 лари), 14:45 (9-10 лари) – на русском; 18:00 (11-12 лари), 20:15(13-14 лари) – на грузинском.

1 января, 14:45 (9-10 лари) – на русском; 18:00 (11-12 лари); 20:15 (13-14 лари) – на грузинском; 22:35 (13-14 лари) – на русском.

2 января, 12:30 (8-9 лари), 14:45 (9-10 лари) – на русском; 18:00 (11-12 лари); 20:15 (13-14 лари) – на грузинском; 22:35 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Алексей Цицилин

Жанр: драма, комедия, криминал

В ролях: Билли Боб Торнтон, Кэти Бейтс, Тони Кокс, Кристина Хендрикс



Фильм «Кредо убийцы» 3D (Assassin’s Creed)

31 декабря, 17:30 (11-12 лари); 20:00 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

1 января, 17:30 (7-8 лари), 20:00 (12-13 лари); 22:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

2 января, 17:30 (7-8 лари), 20:00 (12-13 лари); 22:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Джастин Курзель

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В ролях: Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс



Мультфильм «Большой собачий побег» (Ozzy)

31 декабря, 12:30 (8-9 лари); 15:00 (9-10 лари) – на грузинском.

1 января, 15:00 (9-10 лари) – на грузинском.

2 января, 12:00 (8-9 лари) – на грузинском.

Режиссер: Альберто Родригез, Начо Ла Каза

Жанр: мультфильм



Фильм «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» (Rogue One)

31 декабря, 11:40 (8-9 лари) – на грузинском 3D IMAX

1 января, 22:15 (13-14 лари) – на грузинском 3D IMAX

2 января, 11:25 (8-9 лари), 22:15 (13-14) – на грузинском 3D IMAX

Режиссер: Гарет Эдвардс

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В ролях: Фелисити Джонс, Диего Луна, Алан Тьюдик, Донни Йен



Фильм «Призрачная красота» (Collateral Beauty)

31 декабря, 19:40 (13-14 лари) – на русском.

1 января, 19:40 (13-14 лари) – на русском.

2 января, 19:40 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Дэвид Фрэнкл

Жанр: драма

В ролях: Уилл Смит, Эдвард Нортон, Кира Найтли, Кейт Уинслетт



Фильм «Новогодний корпоратив» (Office Christmas Party)

31 декабря, 17:00 (10-11 лари) – на русском.

1 января, 17:00 (10-11 лари), 22:00 (13-14 лари) – на русском.

2 января, 17:00 (10-11 лари), 22:00 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Джош Гордон, Уилл Спек

Жанр: комедия

В ролях: Джейсон Бейтман, Оливия Манн, ТиДЖей Миллер, Джиннифер Энистон



Фильм «Моана» 3D (Moana)

31 декабря, 12:30 (8-9 лари); 15:00 (9-10 лари); 17:15 (11-12 лари) — на грузинском.

1 января, 15:00 (9-10 лари); 17:15 (11-12 лари) — на грузинском.

2 января, 12:00 (8-9 лари); 17:15 (11-12 лари) — на грузинском.

Режиссер: Рон Клементс, Дон Холл, Джон Маскер

Жанр: мультфильм, мюзикл, фэнтези, комедия, семейный

В ролях: Аулии Кравалхо, Дуэйн Джонсон, Рэйчел Хаус



CAVEA CINEMAS (Tbilisi Mall)



Мультфильм «Снежная королева 3: Огонь и лед» 3D (Snow Queen 3: Fire and Ice)

31 декабря, 12:45 (8-9 лари); 15:00 (9-10 лари); 17:15 (11-12 лари); 19:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

2 января, 15:00 (8-9 лари); 17:15 (10-11 лари); 19:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Алексей Цицилин

Жанр: мультфильм, комедия, семейный, приключения

В ролях: Наталия Быстрова, Филипп Лебедев, Диомид Виноградов



Фильм «Пассажиры» 3D (Passengers)

31 декабря, 14:20 (9-10 лари) – на грузинском 3D; 17:00 (10-11 лари) – на русском 3D; 19:15 (13-14 лари) – на английском 3D.

2 января, 14:20 (8-9 лари) – на грузинском 3D; 17:00 (9-10 лари) – на русском 3D; 19:15 (12-13 лари) – на английском 3D; 21:45 (12-13 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Алексей Цицилин

Жанр: мультфильм, комедия, семейный, приключения

В ролях: Наталия Быстрова, Филипп Лебедев, Диомид Виноградов



Фильм «Плохой Санта 2» (Bad Santa 2)

31 декабря, 12:15 (8-9 лари) – на русском; 14:30 (9-10 лари); 19:00 (13-14 лари) – на грузинском.

2 января, 14:30 (8-9 лари); 19:00 (12-13 лари); 21:15 (12-13 лари) – на грузинском.

Режиссер: Алексей Цицилин

Жанр: драма, комедия, криминал

В ролях: Билли Боб Торнтон, Кэти Бейтс, Тони Кокс, Кристина Хендрикс



Фильм «Кредо убийцы» 3D (Assassin’s Creed)

31 декабря, 11:50 (8-9 лари); 16:55 (10-11 лари); 19:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

2 января, 16:55 (7-8 лари), 19:30 (12-13 лари) – на грузинском 3D; 21:55 (12-13 лари) – на русском 3D.

Режиссер: Джастин Курзель

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В ролях: Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс



Мультфильм «Большой собачий побег» (Ozzy)

31 декабря, 12:00 (8-9 лари); 16:45 (10-11 лари) – на грузинском.

2 января, 16:45 (9-10 лари) – на грузинском.

Режиссер: Альберто Родригез, Начо Ла Каза

Жанр: мультфильм

В ролях: Гильермо Ромеро, Дэни Ровира, Хосе Мота



Фильм «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» (Rogue One)

2 января, 21:50 (12-13 лари) – на грузинском 3D IMAX

Режиссер: Гарет Эдвардс

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В ролях: Фелисити Джонс, Диего Луна, Алан Тьюдик, Донни Йен



Фильм «Призрачная красота» (Collateral Beauty)

2 января, 21:55 (12-13 лари) – на русском.

Режиссер: Дэвид Фрэнкл

Жанр: драма

В ролях: Уилл Смит, Эдвард Нортон, Кира Найтли, Кейт Уинслетт



Фильм «Новогодний корпоратив» (Office Christmas Party)

31 декабря, 14:30 (9-10 лари), 19:35 (13-14 лари) – на русском.

2 января, 14:30 (9-10 лари), 19:35 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Джош Гордон, Уилл Спек

Жанр: комедия

В ролях: Джейсон Бейтман, Оливия Манн, ТиДЖей Миллер, Джиннифер Энистон



Фильм «Моана» 3D (Moana)

31 декабря, 11:50 (8-9 лари); 14:15 (9-10 лари); 16:45 (10-11 лари) — на грузинском.

2 января, 14:15 (8-9 лари); 16:45 (9-10 лари) — на грузинском.

Режиссер: Рон Клементс, Дон Холл, Джон Маскер

Жанр: мультфильм, мюзикл, фэнтези, комедия, семейный

В ролях: Аулии Кравалхо, Дуэйн Джонсон, Рэйчел Хаус



CAVEA CINEMAS (East Point)



Мультфильм «Снежная королева 3: Огонь и лед» 3D (Snow Queen 3: Fire and Ice)

31 декабря, 12:30 (8-9 лари); 15:00 (9-10 лари); 17:15 (11-12 лари) – на грузинском 3D.

1 января, 15:15 (9-10 лари); 17:15 (11-12 лари); 20:00 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

2 января, 12:30 (7-8 лари); 15:00 (8-9лари); 17:15 (10-11 лари); 20:00 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Алексей Цицилин

Жанр: мультфильм, комедия, семейный, приключения

В ролях: Наталия Быстрова, Филипп Лебедев, Диомид Виноградов



Фильм «Пассажиры» 3D (Passengers)

31 декабря, 14:45 (9-10 лари) – на русском 3D; 17:30 (11-12 лари) – на грузинском 3D.

1 января, 14:45 (9-10 лари) – на русском 3D; 17:30 (11-12 лари) – на грузинском 3D; 19:30 (13-14 лари) – на русском 3D.

2 января, 14:45 (8-9 лари) – на русском 3D; 17:30 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 19:30 (12-13 лари) – на русском 3D; 22:00 (12-13 лари) – на английском 3D; 22:30 (12-13 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Алексей Цицилин

Жанр: мультфильм, комедия, семейный, приключения

В ролях: Наталия Быстрова, Филипп Лебедев, Диомид Виноградов



Фильм «Плохой Санта 2» (Bad Santa 2)

31 декабря, 12:00 (8-9 лари); 14:15 (9-10 лари); 16:30 (10-11 лари) – на грузинском.

1 января, 14:15 (9-10 лари); 16:30 (10-11 лари); 19:15 (13-14 лари) – на грузинском.

2 января, 12:00 (7-8 лари); 14:15 (8-9 лари); 16:30 (9-10 лари); 19:15 (12-13 лари); 21:45 (12-13 лари) – на грузинском.

Режиссер: Алексей Цицилин

Жанр: драма, комедия, криминал

В ролях: Билли Боб Торнтон, Кэти Бейтс, Тони Кокс, Кристина Хендрикс



Фильм «Кредо убийцы» (Assassin’s Creed)

31 декабря, 12:15 (8-9 лари) – на русском 3D; 14:45 (9-10 лари) – на грузинском 3D; 17:15 (11-12 лари) – на русском 3D.

1 января, 14:45 (9-10 лари) – на грузинском 3D; 17:15 (11-12 лари) – на русском 3D; 19:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

2 января, 12:15 (7-8 лари) – на русском 3D; 14:45 (8-9 лари) – на грузинском 3D; 17:15 (10-11лари) – на русском 3D; 19:45 (12-13 лари) – на грузинском 3D; 22:30 (12-13 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Джастин Курзель

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В ролях: Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс



Мультфильм «Большой собачий побег» (Ozzy)

31 декабря, 12:30 (8-9 лари); 14:30 (9-10 лари); 16:30 (10-11 лари) – на грузинском.

1 января, 14:30 (9-10 лари) – на грузинском; 16:30 (10-11 лари) – на грузинском.

2 января, 12:30 (7-8 лари); 14:30 (8-9 лари) – на грузинском; 16:30 (9-10 лари) – на грузинском.

Режиссер: Альберто Родригез, Начо Ла Каза

Жанр: мультфильм

В ролях: Гильермо Ромеро, Дэни Ровира, Хосе Мота



Фильм «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» (Rogue One)

31 декабря, 12:00 (8-9 лари) – на грузинском 3D; 12:30 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 15:00 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 17:30 (19 лари) – на русском 3D IMAX.

1 января, 16:00 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 19:00 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 19:15 (13-14 лари) – на русском 3D.

2 января, 12:00 (7-8 лари) – на грузинском 3D; 12:30 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 15:00 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 17:30 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 19:15 (12-13 лари) – на русском 3D; 20:00 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 22:30 (12-13 лари) – на русском 3D; 22:30 (19 лари) – на русском 3D IMAX 22:30

Режиссер: Гарет Эдвардс

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В ролях: Фелисити Джонс, Диего Луна, Алан Тьюдик, Донни Йен



Фильм «Призрачная красота» (Collateral Beauty)

1 января, 18:45 (13-14 лари) – на русском.

2 января, 16:30 (9-10 лари), 22:00 (12-13 лари) – на русском.

Режиссер: Дэвид Фрэнкл

Жанр: драма

В ролях: Уилл Смит, Эдвард Нортон, Кира Найтли, Кейт Уинслетт



Фильм «Новогодний корпоратив» (Office Christmas Party)

31 декабря, 12:00 (8-9 лари), 14:15 (9-10 лари) – на русском.

1 января, 14:15 (9-10 лари), 19:15 (13-14 лари) – на русском.

2 января, 12:00 (7-8 лари), 14:15 (8-9 лари) – на русском; 22:30 (12-30 лари) – на грузинском.

Режиссер: Джош Гордон, Уилл Спек

Жанр: комедия

В ролях: Джейсон Бейтман, Оливия Манн, ТиДЖей Миллер, Джиннифер Энистон



Фильм «Союзники» (Allien)

31 декабря, 16:30 (10-11 лари) – на русском.

1 января, 16:30 (10-11 лари) – на русском.

2 января, 19:00 (12-13 лари) – на русском.

Режиссер: Роберт Земекис

Жанр: боевик, триллер, военный, драма, мелодрама

В ролях: Брэд Питт, Марион Котийяр, Лиззи Каплан, Аугуст Диль



Фильм «Под покровом ночи» (Nocturnal Animals)

2 янв. 19:00 (12-13 лари) – на русском.

Режиссер: Том Форд

Жанр: триллер, драма

В ролях: Эми Адамс, Джейк Джилленхол, Майкл Шеннон, Аарон Тейлор-Джонсон



Фильм «Моана» 3D (Moana)

31 декабря, 12:00 (8-9 лари); 14:15 (9-10 лари); 16:45 (10-11 лари) — на грузинском.

1 января, 14:00 (9-10 лари); 16:30 (10-11 лари) — на грузинском.

2 января, 12:00 (7-8 лари); 14:15 (8-9 лари); 16:45 (9-10 лари) — на грузинском.

Режиссер: Рон Клементс, Дон Холл, Джон Маскер

Жанр: мультфильм, мюзикл, фэнтези, комедия, семейный

В ролях: Аулии Кравалхо, Дуэйн Джонсон, Рэйчел Хаус



