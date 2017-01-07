Оккупанты задержали жителя села Джариашени

07.01.2017 19:41 Российские оккупанты задержали близ села Джариашени Горийского района 25-летнего местного жителя Реваза Сресели.



По словам местных жителей, т. н. российские пограничники похитили молодого человека около молельни Пресвятой Богородицы, где он решил зажечь свечи в честь праздника Рождества Христова.



Родственники Реваза Сресели не комментируют факт. Не делали заявления и официальные лица.















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