Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Отправившийся в церковь житель Горийского района похищен российскими военными


08.01.2017   18:29
Житель села Джариашени Горийского района, граничащего с линией российской оккупации, задержан российскими военными по обвинению в «незаконном пересечении границы».

Село Джариашени граничит с Громским ущельем, которое в настоящее время находится в зоне российской оккупации. Село окружено горами и лесом, в котором расположены российские военные посты. Из-за этого местных жители часто арестовывают в лесу, а так же во время посещения расположенных около ущелья монастыря и старинных святилищ.

На этот раз оккупанты похитили 25-летнего Реваза Сресели. Его односельчане рассказали, что молодой человек был задержан возле небольшой церкви недалеко от деревни. Сресели отправился в молельню, чтобы зажечь свечу в честь праздника Рождества Христова.

«Церковь расположена на оккупированной территории. Грузинская сторона никак не контролирует эту область, поэтому мы стараемся не ходить в эту церковь», — сказал журналистам житель Джариашени.

Он добавил, что Реваз Сресели был похищен, когда возвращался из церкви домой.
По информации центральных властей, задержанный молодой человек был доставлен в изолятор временного содержания в Цхинвали.

Похищение граждан Грузии российскими военными близ линии оккупации происходят регулярно. Как правило, задержанные выходят на свободу после того, как только их семьи выплачивают денежный штраф в качестве выкупа.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Австрийская и германская компании получили право летать на зимние курорты Грузии
В торговом центре Рухи будет функционировать авторынок
В 2016 году SOCAR почти на 15% снизила прокачку нефти по Баку-Супса
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми избили россиянку
Цихелашвили надеется на «рациональное решение» марионеточных властей Абхазии
Закрытие пропускных пунктов является шагом назад в защите прав грузинского населения Абхазии - омбудсмен
Юрист компании «Конти-Опт» рассказал детали «гей-скандала» в Абхазии
Цихелашвили: Сегодня на оккупированных территориях идет процесс русификации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В 'Dəmirci Tower' сотрудник застрелил начальника
Организация Трампа прекращает проект строительства комплекса Трамп-тауэр в Батуми
Армению в 2016 году покинули 60 тысяч человек
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна