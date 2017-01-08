Отправившийся в церковь житель Горийского района похищен российскими военными

08.01.2017 18:29 Житель села Джариашени Горийского района, граничащего с линией российской оккупации, задержан российскими военными по обвинению в «незаконном пересечении границы».



Село Джариашени граничит с Громским ущельем, которое в настоящее время находится в зоне российской оккупации. Село окружено горами и лесом, в котором расположены российские военные посты. Из-за этого местных жители часто арестовывают в лесу, а так же во время посещения расположенных около ущелья монастыря и старинных святилищ.



На этот раз оккупанты похитили 25-летнего Реваза Сресели. Его односельчане рассказали, что молодой человек был задержан возле небольшой церкви недалеко от деревни. Сресели отправился в молельню, чтобы зажечь свечу в честь праздника Рождества Христова.



«Церковь расположена на оккупированной территории. Грузинская сторона никак не контролирует эту область, поэтому мы стараемся не ходить в эту церковь», — сказал журналистам житель Джариашени.



Он добавил, что Реваз Сресели был похищен, когда возвращался из церкви домой.

По информации центральных властей, задержанный молодой человек был доставлен в изолятор временного содержания в Цхинвали.



Похищение граждан Грузии российскими военными близ линии оккупации происходят регулярно. Как правило, задержанные выходят на свободу после того, как только их семьи выплачивают денежный штраф в качестве выкупа.















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