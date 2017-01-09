CNN показала сюжет о 82-летнем жителе оккупированной территории Грузии

09.01.2017 20:57 Телекомпания CNN сегодня показала сюжет, посвященный судьбе жителя села Хурвалети Горийского района, дом которого оказался за линией оккупации, установленной российскими военными.



В Хурвалети установлена колючая проволока, за которой начинается территория, контролируемая российскими войсками. Часть домов жителей села оказались за линией оккупации и у них возникают проблемы с передвижением и общением с родными и близкими.



«Пять лет назад этот человек ненадолго покинул свой дом по делам в деревне. Когда он вернулся, то обнаружил, что его дом отгорожен и находится в другой стране», — говорится в сюжете, подготовленном американской телекомпанией.



«82-летний Дато Ванишвили всю свою жизнь прожил в Грузии. До тех пор, пока однажды он не обнаружил, что его дом оказался за оградой на территории, отнятой при поддержке России. Мониторинг свидетельствует о том, что проведенная граница движется вглубь и захватывает территорию Грузии. В свои 82 года Ванишвили стал заключенным в своем собственном дворе», – говорится в сюжете.



CNN также отмечает, что журналисты пытались обращаться за комментариями в Кремль и к властям в Цхинвали, однако, так и не получили ответа.



«Всю мою жизнь эта земля была грузинской, как она могла стать Россией?», — говорит Ванишвили в интервью журналистам CNN.



«Моя фамилия Ванишвили, я гражданин Грузии. Когда проводили границу, меня не было дома. Я вернулся, а тут уже граница. Потом они пришли ко мне домой из Цхинвали и сказали – если не хочешь жить здесь – вставай и уходи. Я 80 лет жил тут, куда же мне теперь идти? Когда я пытаюсь выходить, они меня ловят и штрафуют. Наблюдают за мной. У меня тут нет ни еды, ни хлеба. И что мне теперь делать? Покончить с собой, что ли?» — рассказал о своей жизни житель Хурвалети.



Сюжет был снят во время визита делегации американских сенаторов, которые прибыли в Грузию 1 января.



Джон Маккейн (сенатор-республиканец от штата Аризона), Линдси Грэм (сенатор-республиканец от штата Южная Кролина) и Эми Клобушар (сенатор-демократ от штата Миннесота) сразу же после приезда направились в Хурвалети.



Джон Маккейн переговорил с Дато Ванишвили и передал ему новогодний подарок.



Сенаторы тогда заявили, что будут добиваться в Конгрессе ужесточения санкций против России и президента Владимира Путина.



«Жизни тысячи людей разрушились из-за российской агрессии. Эти люди заслуживают восстановления той жизни, которая у них была до действий России. Я твердо уверен, что позиция администрации нового президента США, сената и конгресса в отношении поддержки Грузии не изменится. Мы будем работать в этом направлении, чтобы продолжить поддержку Грузии, продолжить программу учений для грузинской армии», — сказал Маккейн.













"Новости-Грузия"











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