Статистика задержаний в цхинвальской зоне грузино-российского конфликта

10.01.2017 11:45 В селе Джариашени Горийского муниципалитета ждут освобождения 25 летнего Реваза Сресели. Два дня назад российские пограничники задержали его на территории, прилегающей к церкви села, и перевезли в изолятор Цхинвали. Сресели на Рождество Христово ходил в молельню зажечь свечу, а там же у церкви патрулировали представители российских оккупационных сил, которые предъявили задержанному обвинение в незаконном пересечении т.н. границы. Жители Джариашени говорят, что это не первый случай, когда российские пограничники задерживают граждан, пришедших молится в церковь.



Статистика задержаний в зоне конфликта



В 2016 году представители оккупационных сил, как и Реваза Сресели, по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы задержали 134 человек. По информации Службы государственной безопасности, граждан Грузии в основном задерживали на территории, прилегающей к ограждениям и т.н. пограничным баннерам, а освобождали из цхинвальского изолятора после оплаты т.н. административного штрафа, 2000 рублей. Проживающие у линии оккупации заявляют, что жить в селах год от года становится все невыносимей, поскольку опасаясь задержания, крестьяне не могут пойти обработать землю на участках или вывести скот на пастбище.



С целью сохранить стабильность и безопасность граждане, проживающие у линии оккупации, требуют от грузинских правоохранителей ужесточения патрулирования и проведения других дополнительных мероприятий. Нередко местное население даже не знает, где начинается оккупированная территория, и самая высокая статистика задержаний как раз таки приходится на подобные случаи.



С 2008 года по 2016 год включительно представители российских оккупационных сил по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы в целом задержали 2 775 граждан Грузии. По данным Службы государственной безопасности, в направлении Абхазии были задержаны 1 788, а цхинвальского региона 987 граждан Грузии.





"Радио Свобода"

Автор: Гога Апциаури











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