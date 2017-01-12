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В Абхазии снова могут возникнуть проблемы с электроэнергией
12.01.2017 16:13
Серьезные проблемы с подачей электроэнергии в Абхазию могут возникнуть с февраля — снижение уровня воды в водохранилище Ингури ГЭС грозит прекращением поставок электроэнергии региону.
Как заявил руководитель ООО «Ингури ГЭС» Леван Мебония в эфире телекомпании «Рустави-2», в зимний период электроэнергия, выработанная на электростанции, полностью подается Абхазии, однако из-за возросших потребностей региону грозит энергокризис. В сутки Абхазия употребляет 8,5 миллиона кВтч.
По словам Мебония, на сегодняшний день уровень воды в водохранилище упал до отметки 438 метров.
«Этой отметки будет достаточно примерно до 20 февраля, что будет потом, я не знаю. Если абхазская сторона не осуществит импорт, они окажутся в очень тяжелом положении. Или до этого должны ввести ограничения, чтобы этой воды как-то хватило до первой недели апреля», — сказал Мебония.
Министр энергетики Грузии Каха Каладзе подтвердил, что проблемы с точки зрения подачи электроэнергии в Абхазии действительно существуют.
По его словам, как и в прошлую зиму, планируется встреча с абхазскими коллегами по этому конкретному вопросу. «Мы обсудим и, наверное, примем решение, чтобы урегулировать возможную проблему, связанную с поставками электроэнергии в Абхазию», — сказал Каладзе.
Ингури ГЭС — самая крупная гидроэлектростанция на Кавказе. Ее генераторы, с поставленной мощностью 1300 мегаватт, расположены на абхазской стороне административной границы, в селе Набери Гальского района, а арочная плотина – на контролируемой грузинской стороной территории. Согласно неформальному соглашению между Тбилиси и Сухуми, 40% выработанного электричества получает Абхазия, а 60% — остальная Грузия.
Чтобы восполнить существующий в Абхазии острый дефицит электроэнергии, центральные власти в феврале 2016 года начали импорт необходимого количества электроэнергии из России.
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