Российские оккупанты построят в Ахалгори русскую школу и детский сад

19.01.2017 17:32 Ооссийские оккупанты строят русскую школу и детский сад в оккупированном Ахалгори (цхинвальская зона российской оккупации). Преподавание в учреждении будет вестись на русском языке. Об этом заявил агентству "Пирвели" глава администрации Ахалгори Нугзар Тиникашвили.



По его словам, в Ахалгори не было необходимости в строительстве школы и детского сада, поскольку на территории функционируют несколько школ и детских сада. В то же время следует отметить, что в оккупированном Ахалгори всего 60 учеников и 70 педагогов.



Нугзару Тиникашвили не известно, с какой целью строят оккупанты школу и детский сад, но предполагает, что строительство может быть связано с коррупционной сделкой.



"В Ахалгори, на территории дома-музея Эристави была фабрика, построенная в советский период, которую оккупанты полностью разобрали, и строят школу и детский сад. Не было необходимости строить их, поскольку у нас там есть три школы. У нас была школа-интернет, а также два детских сада в самом поселке, и в близлежащем селе Икоти. Что касается детей, здесь всего 60 учеников и 70 педагогов. Кто будет ходить в эту школу, и для кого ее строят, никто не знает. Просто, это одно из средств делать деньги"- заявил Нугзар Тиникашвили.



Согласно распространенной информации, российские оккупанты строят двухэтажное здание, рассчитанное на 135 ученика.



Работу осуществит российская компания "СоюзСтройПроект", завершить строительство планируется в 2017 году. Суммарная стоимость проекта 141 миллионов рублей.

















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