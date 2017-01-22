Контрактники-грузины выполнили блестящую операцию, не потеряв ни одного человека

22.01.2017 13:32 "Мы были первой съемочной группой, которая зашла в отбитый у "сепаров" блиндаж на стыке Донецкой и Луганской областей. Правда, блиндажом позицию, накрытую лишь целлофаном "в три наката", можно назвать условно", - написал военный журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в соцсети «Фейсбук», сообщает издание «Патріоти України».



«Сейчас бойцы, занявшие ее, укрепляются, хотя долбить каменистую промерзшую почву при минус двадцать совсем не сахар. А ребята южные, горячие, привыкшие видеть, как солнце рождает самый лучший в мире виноград на склонах Кавказа.



Пока шли бои на Светлодарке, контрактники-грузины спланировали и, главное, выполнили операцию идеально - не потеряв ни одного человека. Достойны награды. Как, впрочем, и бойцы батальона "Донбасс-Украина", выстроившие за рекордно короткий срок укрепрайон под носом у противника. Рядом с Горловкой.



Не за рекордами гнались - а берегли жизни бойцов, продвигаясь вперед. В общем, убедился сам: мы освобождаем Украину. Идем вперед. Не так быстро, как хотелось бы. Не так успешно, как там, где мы снимали в эти дни. Не на всех направлениях, где это возможно сделать. Не всех героев наградили. Не всех негодяев наказали. Но теперь мы на полшага ближе к миру. Потому что даже полшага в восточном направлении приближают день окончания войны», -пишет журналист.















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