ООН выражает обеспокоенность решением режима в Абхазии закрыть пункты пропуска на Ингури

26.01.2017 18:20 ООН выражает обеспокоенность решением властей Абхазии закрыть пункты пропуска на абхазской линии российской оккупации вдоль реки Ингури, в частности, пункты пропуска Хурча-Набакеви и Орсантиа-Отобая. ООН считает, что это окажет негативное влияние на гуманитарную ситуацию и положение жителей Абхазии. Об этом говорится в заявлении координатора UNDP в Грузии Нильса Скотта, сделанном от имени Группы стран ООН.



ООН считает нужным выразить серьезную обеспокоенность негативными последствиями, которые вызовут эти изменения, создадут большую незащищенность и ввергнут в изоляцию проживающее на прилегающих к линии разделения население.



"В случае ограничения передвижения, жителям Абхазии будет усложнен доступ к базисным услугам, таким как здравоохранение и образование, а также экономической активности и социальным событиям, таким как свадьбы, похороны и общественные праздники, как и семейным отношениям вдоль линии разграничения. Особо следует отметить доступ к образованию детей, для которых пересечение [линии разграничения] для посещения школ с целью обучения на родном языке будет затруднено.



Мы хотели бы напомнить слова Генерального секретаря ООН, который в своем докладе Генеральной Ассамблее в мае 2016 года призвал официальные лица пересмотреть решения и избежать закрытия пунктов пропуска. По его словам, вопрос свободы передвижения через административную границу имеет измерения безопасности, гуманитарных вопросов и прав человека, и имеет крайне важное значение для местного населения.



Мы вновь призываем соответствующие стороны рассмотреть влияние объявленных мер по закрытию пунктов пропуска на благополучие местных жителей. Мы призываем все стороны убедиться, что права и нужды всех людей, проживающих в Абхазии, уважаются.



ООН открыта для дальнейшего конструктивного диалога и поддержи в поиске практического решения проблем, которые могут возникнуть",- говорится в заявлении.

















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