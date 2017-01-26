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Посол США обеспокоен планами Сухуми закрыть пункты пропуска на Ингури
26.01.2017 19:00
Посол США в Грузии Ян Келли после Хурча-Набакеви побывал на т.н. административной границе Орсантия-Отобая и ознакомился с существующей обстановкой на месте.
По заявлению Келли, США обеспокоены решением марионеточного правительства Абхазии о закрытии т.н. пунктов пропуска.
«Это в первую очередь отразится отрицательно на молодежи, которые ради учебы переходят на территорию остальной Грузии. Затем же – на пожилых и больных. Мы обеспокоены этим решением и этот вопрос обязательно поставим как в ООН, так и ОБСЕ и Женевских переговорах, чтобы это решение было пересмотрено», - отметил Ян Келли.
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