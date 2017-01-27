|
В Кремле назначили нового куратора Абхазии
27.01.2017 18:35
Куратором Абхазии в кремлевском управлении по взаимодействию со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией назначен Руслан Темирбулатов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации лидера марионеточного режима Абхазии.
Издание отмечает, что Темирбулатов уже встретился с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой. «Его назначение говорит о растущем интересе Кремля к Абхазии, как стратегическом союзнике на Кавказе», — отметил собеседник РБК.
Темирбулатов работал в госкомитете Татарстана по делам детей и молодежи, Агентстве по развитию международного сотрудничества при кабмине республики, министерстве экономики Татарстана. Также занимал посты в департаменте по делам госслужащих при президенте республики и управлении президента Татарстана по работе с территориями. Перед переходом в Кремль Темирбулатов занимал пост полпреда республики в Казахстане.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна