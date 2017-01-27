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В Кремле назначили нового куратора Абхазии


27.01.2017   18:35
Куратором Абхазии в кремлевском управлении по взаимодействию со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией назначен Руслан Темирбулатов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации лидера марионеточного режима Абхазии.

Издание отмечает, что Темирбулатов уже встретился с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой. «Его назначение говорит о растущем интересе Кремля к Абхазии, как стратегическом союзнике на Кавказе», — отметил собеседник РБК.

​Темирбулатов работал в госкомитете Татарстана по делам детей и молодежи, Агентстве по развитию международного сотрудничества при кабмине республики, министерстве экономики Татарстана. Также занимал посты в департаменте по делам госслужащих при президенте республики и управлении президента Татарстана по работе с территориями. Перед переходом в Кремль Темирбулатов занимал пост полпреда республики в Казахстане.







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