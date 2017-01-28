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Тбилиси активно работает над освободжением Георгия Лукава, задержанного в Абхазии


28.01.2017   21:21
Тбилиси работает с партнерами над освобождением Георгия Лукава из тюрьмы в Абхазии. Об этом заявила журналистам госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.

По ее словам, в рамках Механизма превенции инцидентов и реагирования на них вопрос освобождения Георгия Лукава – в повестке дня и ведется активная работа.

«Служба государственной безопасности сделала четкое заявление. Вопрос освобождения Георгия Лукава в нашей повестке дня. В рамках Механизма превенции инцидентов и реагирования на них этот вопрос активно рассматривается, и мы с нашими партнерами активно работаем над освобождением Лукава», - заявила Кетеван Цихелашвили.

Сепаратистские власти Абхазии не подтверждают факт вывода из тюрьмы Георгия Лукава, - об заявили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.

Как отметили в СГБ, распространенная вчера супругой Георгия Лукава информация была передана наблюдательной миссии ЕС и по делу Лукава продолжается работа с международными организациями.

«Информацию, распространенную вчера супругой Георгия Лукава мы передали накануне мониторинговой миссии ЕС. Посредством них была активизирована горячая линия. Де-факто власти Абхазии не подтверждают факт вывода из тюрьмы Георгия Лукава. По делу Лукава продолжается работа с международными организациями», - заявляют в СГБ Грузии.

Члены семьи заключенного в драндскую тюрьму Георгия Лукава заявляют, что арестант потерялся, и просят установить его местонахождение. Как заявила супруга Георгия Лукава Лали Лукава, заключенный связался с ними вчера по телефону и сообщил, что его собираются вывести из тюрьмы. По заявлению Лали Лукава, после этого с ним контакта не было.

По информации Лали Лукава, ее супруг арестован в статусе воина и приговорен к бессрочному заключению.






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