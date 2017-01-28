Тбилиси активно работает над освободжением Георгия Лукава, задержанного в Абхазии

28.01.2017 21:21 Тбилиси работает с партнерами над освобождением Георгия Лукава из тюрьмы в Абхазии. Об этом заявила журналистам госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.



По ее словам, в рамках Механизма превенции инцидентов и реагирования на них вопрос освобождения Георгия Лукава – в повестке дня и ведется активная работа.



«Служба государственной безопасности сделала четкое заявление. Вопрос освобождения Георгия Лукава в нашей повестке дня. В рамках Механизма превенции инцидентов и реагирования на них этот вопрос активно рассматривается, и мы с нашими партнерами активно работаем над освобождением Лукава», - заявила Кетеван Цихелашвили.



Сепаратистские власти Абхазии не подтверждают факт вывода из тюрьмы Георгия Лукава, - об заявили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.



Как отметили в СГБ, распространенная вчера супругой Георгия Лукава информация была передана наблюдательной миссии ЕС и по делу Лукава продолжается работа с международными организациями.



«Информацию, распространенную вчера супругой Георгия Лукава мы передали накануне мониторинговой миссии ЕС. Посредством них была активизирована горячая линия. Де-факто власти Абхазии не подтверждают факт вывода из тюрьмы Георгия Лукава. По делу Лукава продолжается работа с международными организациями», - заявляют в СГБ Грузии.



Члены семьи заключенного в драндскую тюрьму Георгия Лукава заявляют, что арестант потерялся, и просят установить его местонахождение. Как заявила супруга Георгия Лукава Лали Лукава, заключенный связался с ними вчера по телефону и сообщил, что его собираются вывести из тюрьмы. По заявлению Лали Лукава, после этого с ним контакта не было.



По информации Лали Лукава, ее супруг арестован в статусе воина и приговорен к бессрочному заключению.















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