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Трамп поручил Пентагону найти новых союзников для борьбы с ИГ


29.01.2017   13:39
Президент США Дональд Трамп в субботу подписал меморандум о плане борьбы с террористической группировкой «Исламское государство».

В документе говорится о том, что Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил США в течение месяца должен представить президенту проект нового плана по борьбе с ИГ. Трамп предлагает пересмотреть правила ведения военной операции и отменить «чрезмерные ограничения» на участие США в борьбе против террористов.

Начальники штабов также должны предложить Трампу кандидатуры новых союзников, которые могли бы войти в коалицию против террористов.

"Интерфакс"





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