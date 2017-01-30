Грузия требует внимания ЮНЕСКО к уничтожению грузинских памятников в Абхазии

30.01.2017 14:15 От имени Министерства иностранных дел Грузии несколько дней назад в ЮНЕСКО было направлено письмо, в котором требует международного внимания на уничтожение памятников культурного наследия в Абхазии.



Об этом заявил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе на совместной пресс-конференции с находящимся с визитом в Грузии генеральным секретарем Совета Европы Турбьернои Ягландом, отвечая на вопрос об уничтожении памятников культурного наследия в Абхазии.



Как отметил Джанелидзе, уничтожение памятников культурного наследия – это составляющий компонент этнической чистки.



«Для нас это очень острый вопрос и на эти вопросы всегда следует соответствующее реагирование. В этот раз, несколько дней назад от моего имени в ЮНЕСКО было направлено письмо, где мы еще раз требуем международного внимания и международной поддержки в этом направлении, чтобы были пресечены все факты уничтожения культурного наследия. Эти факты еще раз подчеркивают плачевное положение в оккупированных регионах в этом направлении», - заявил Михаил Джанелидзе.















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