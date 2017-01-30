|
Грузия требует внимания ЮНЕСКО к уничтожению грузинских памятников в Абхазии
30.01.2017 14:15
От имени Министерства иностранных дел Грузии несколько дней назад в ЮНЕСКО было направлено письмо, в котором требует международного внимания на уничтожение памятников культурного наследия в Абхазии.
Об этом заявил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе на совместной пресс-конференции с находящимся с визитом в Грузии генеральным секретарем Совета Европы Турбьернои Ягландом, отвечая на вопрос об уничтожении памятников культурного наследия в Абхазии.
Как отметил Джанелидзе, уничтожение памятников культурного наследия – это составляющий компонент этнической чистки.
«Для нас это очень острый вопрос и на эти вопросы всегда следует соответствующее реагирование. В этот раз, несколько дней назад от моего имени в ЮНЕСКО было направлено письмо, где мы еще раз требуем международного внимания и международной поддержки в этом направлении, чтобы были пресечены все факты уничтожения культурного наследия. Эти факты еще раз подчеркивают плачевное положение в оккупированных регионах в этом направлении», - заявил Михаил Джанелидзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна