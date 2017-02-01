|
Председатель ОБСЕ в конце недели посетит Грузию
01.02.2017 21:05
Действующий председатель ОБСЕ, руководитель внешнеполитического ведомства Австрии Себастьян Курц в четверг отправится с визитом в Грузию и Молдову.
Темой поездки будут «замороженные конфликты» в оккупированных Абхазии, Цхинвальском регионе (Грузия) и Приднестровье (Молдова).
«Визит в еще две зоны «замороженных конфликтов» в регионе ОБСЕ должен стать сильным сигналом нашей готовности внести вклад в разрядку и решение этих конфликтов», — приводит МИД Австрии слова министра.
В пятницу днем в Тбилиси Курц встретится с главой МИД, премьер-министром и президентом Грузии, а в пятницу вечером отправится в Молдову.
По словам Курца, «приоритетами австрийского председательства в этих регионах остаются улучшение условий жизни людей, усиление присутствия ОБСЕ и улучшение диалога между конфликтующими сторонами».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна