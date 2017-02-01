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Председатель ОБСЕ в конце недели посетит Грузию


01.02.2017   21:05
Действующий председатель ОБСЕ, руководитель внешнеполитического ведомства Австрии Себастьян Курц в четверг отправится с визитом в Грузию и Молдову.

Темой поездки будут «замороженные конфликты» в оккупированных Абхазии, Цхинвальском регионе (Грузия) и Приднестровье (Молдова).

«Визит в еще две зоны «замороженных конфликтов» в регионе ОБСЕ должен стать сильным сигналом нашей готовности внести вклад в разрядку и решение этих конфликтов», — приводит МИД Австрии слова министра.

В пятницу днем в Тбилиси Курц встретится с главой МИД, премьер-министром и президентом Грузии, а в пятницу вечером отправится в Молдову.

По словам Курца, «приоритетами австрийского председательства в этих регионах остаются улучшение условий жизни людей, усиление присутствия ОБСЕ и улучшение диалога между конфликтующими сторонами».






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