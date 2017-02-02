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Российские оккупанты похитили двух женщин из села Атоци
02.02.2017 11:58
Российские оккупанты задержали двух женщин, Шорену Балахадзе 39 лет, и Лауру Балахадзе 26 лет. Они оба являются жителями Тбилиси.
Задержание произошло вблизи от села Атоци Карельского муниципалитета.
Факт похищения подтверждают в Службе государственной безопасности, где заявили, что задействована горячая линия, а также проинформировали наблюдательскую миссию Евросоюза.
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