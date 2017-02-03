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США сохранят санкции против России до возвращения Крыма Украине - Хейли
03.02.2017 10:10
США сохранят действие санкций в отношении России за аннексию Крыма до прекращения оккупации полуострова. Об этом сообщила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН в Нью Йорке, которое транслировал канал "112 Украина".
"Всплеск боевых действий в этой части Украины, гибель людей, разрушение инфраструктуры, кризис разрастается. Эту эскалацию насилия нужно остановить. США вместе с народом Украины, который почти 3 года страдает от оккупации и военной интервенции России.
США по-прежнему осуждают и требуют немедленно прекратить российскую оккупацию Крыма. Крым является частью Украины. Наши санкции в связи с Крымом будут действовать, пока Россия не вернет контроль в отношении полуострова Украине", - заявила Хейли.
Как сообщалось, Франция осудила боевые действия в Авдеевке и призвала Россию повлиять на боевиков для решения ситуации.
Глава СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан на заседании Совета Безопасности ООН призвал прекратить столкновения в Авдеевке и вывести тяжелое вооружение.
Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.
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