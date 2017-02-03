США сохранят санкции против России до возвращения Крыма Украине - Хейли

03.02.2017 10:10 США сохранят действие санкций в отношении России за аннексию Крыма до прекращения оккупации полуострова. Об этом сообщила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН в Нью Йорке, которое транслировал канал "112 Украина".



"Всплеск боевых действий в этой части Украины, гибель людей, разрушение инфраструктуры, кризис разрастается. Эту эскалацию насилия нужно остановить. США вместе с народом Украины, который почти 3 года страдает от оккупации и военной интервенции России.

США по-прежнему осуждают и требуют немедленно прекратить российскую оккупацию Крыма. Крым является частью Украины. Наши санкции в связи с Крымом будут действовать, пока Россия не вернет контроль в отношении полуострова Украине", - заявила Хейли.



Как сообщалось, Франция осудила боевые действия в Авдеевке и призвала Россию повлиять на боевиков для решения ситуации.



Глава СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан на заседании Совета Безопасности ООН призвал прекратить столкновения в Авдеевке и вывести тяжелое вооружение.



Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.















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