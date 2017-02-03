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Глава МИД Грузии обсудил с председателем ОБСЕ вопрос урегулирования конфликтов


03.02.2017   13:33
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе принял находящегося Тбилиси с двухдневным визитом, председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца.

«Мы с господином Курцем обсудили вопросы, связанные с ролью ОБСЕ в урегулировании конфликтов в Грузии, грузино-российским конфликтом, положением населения на оккупированных территориях, значением возвращения в свои дома вынужденно переселенных лиц. Особое внимание было уделено незаконным действиям Российской Федерации, направленным против суверенитета и территориальной целостности Грузии», - сказал после встречи глава МИД Грузии.

В ходе визита глава ОБСЕ также встретится с президентом и премьер-министром Грузии.

Курц планирует посетить встречу в Эргнети группы по предотвращению инцидентов и реагированию на них, действующей в рамках Женевского формата переговоров.






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