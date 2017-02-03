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Председатель ОБСЕ побывал в поселке беженцев близ линии оккупации в Грузии


03.02.2017   23:36
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц сегодня встретился с вынужденными переселенцами в поселке Шавшвеби Горийского района на границе с оккупированным Цхинвальским регионом.

«Наша цель – улучшить условия проживающих здесь людей. Важен вклад ОБСЕ в этом процессе. Я хочу поблагодарить правительство Австрии, а также Австрийское агентство по международному развитию за то, что они делают, помогая этим людям», — сказал глава ОБСЕ после встречи.

Министр по делам беженцев и перемещенных лиц Грузии Созар Субари рассказал об уже осуществленных и запланированных проектах, направленных на помощь вынужденным переселенцам.

«Важно, что глава ОБСЕ собственными глазами увидел ограждения из колючей проволоки в сердце Грузии. Он приехал в этот поселок, чтобы увидеть людей, которым помогало правительство и министерство Австрии. Это люди, пострадавшие от мин, которым оказывают не только психологическую и медицинскую помощь, но и помогают в профессиональной переподготовке», — сказал Субари.

Себастьян Курц прибыл с Грузию с официальным визитом накануне поздно вечером.

Сегодня глава ОБСЕ провел встречи с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе, премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.






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