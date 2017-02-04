В Эргнети прошла очередная встреча в рамках МПРИ

04.02.2017 12:34 В селе Эргнети вчера состоялась очередная, 74-я встреча в рамках Механизма превенции инцидентов и реагирования на них (МПРИ).



Во встрече принимал участие действующий председатель ОБСЕ, Федеральный министр Европы, интеграции и иностранных дел Себастьян Курц, находящийся с визитом в Грузии.



На встрече были рассмотрены вопросы свободы перемещения через линию оккупации. Представители грузинской стороны еще раз поставили вопрос о проблемах местного населения, возникших в результате установки заграждений из колючей проволоки и других искусственных барьеров, о незаконных задержания, освобождении незаконно удерживаемого в цхинвальском изоляторе Гиоргия Гиунашвили.



Очередная встреча в Эргнети запланирована на 2 марта.



Грузинскую сторону на этих встречах представляют сотруднике СГБ и аппарата госминистра Грузии по делам примирения и гражданского равноправия.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

