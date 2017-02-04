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В Эргнети прошла очередная встреча в рамках МПРИ
04.02.2017 12:34
В селе Эргнети вчера состоялась очередная, 74-я встреча в рамках Механизма превенции инцидентов и реагирования на них (МПРИ).
Во встрече принимал участие действующий председатель ОБСЕ, Федеральный министр Европы, интеграции и иностранных дел Себастьян Курц, находящийся с визитом в Грузии.
На встрече были рассмотрены вопросы свободы перемещения через линию оккупации. Представители грузинской стороны еще раз поставили вопрос о проблемах местного населения, возникших в результате установки заграждений из колючей проволоки и других искусственных барьеров, о незаконных задержания, освобождении незаконно удерживаемого в цхинвальском изоляторе Гиоргия Гиунашвили.
Очередная встреча в Эргнети запланирована на 2 марта.
Грузинскую сторону на этих встречах представляют сотруднике СГБ и аппарата госминистра Грузии по делам примирения и гражданского равноправия.
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