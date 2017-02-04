Две жительницы Грузии освобождены из цхинвальской тюрьмы

04.02.2017 16:48 В Службе государственной безопасности Грузии подтвердили факт освобождения из цхинвальской тюрьмы двух жительниц Грузии. Обе женщины были задержаны 27 января российскими оккупантами.



Цхинвальские власти утверждают, что женщины приходятся друг другу сестрами и намеренно перешли линию оккупации, решив «отправиться на поиски лучшей жизни».



Задержанные смогли покинуть изолятор после того, как каждая выплатила стандартный выкуп в размере 2 тысяч российских рублей (около 34 долларов).















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

