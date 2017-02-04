|
Молдова требует вывести войска РФ из Приднестровья
04.02.2017 18:22
Премьер-министр Молдовы Павел Филипп обеспокоен незаконным присутствием в Приднестровском регионе российских войск и вооружений. Об этом сообщает Укринформ.
По данным источника, о своей позиции Молдова заявила на встрече с председателем ОБСЕ и главы МИД Австрии Себастьяном Курцем.
"Мы настаиваем на выводе российских войск и вооружений с Молдовы и на замене их на международных наблюдателей под эгидой международных организаций" – сказал Филипп.
Кроме этого, Филипп заявил, что у него есть надежда о предоставлении Приднестровскому региону специального статуса в составе молдавского государства. Обсуждение данного вопроса ожидается на переговорах по Приднестровскому урегулированию в формате "5+2".
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна