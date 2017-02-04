Молдова требует вывести войска РФ из Приднестровья

04.02.2017 18:22 Премьер-министр Молдовы Павел Филипп обеспокоен незаконным присутствием в Приднестровском регионе российских войск и вооружений. Об этом сообщает Укринформ.



По данным источника, о своей позиции Молдова заявила на встрече с председателем ОБСЕ и главы МИД Австрии Себастьяном Курцем.



"Мы настаиваем на выводе российских войск и вооружений с Молдовы и на замене их на международных наблюдателей под эгидой международных организаций" – сказал Филипп.



Кроме этого, Филипп заявил, что у него есть надежда о предоставлении Приднестровскому региону специального статуса в составе молдавского государства. Обсуждение данного вопроса ожидается на переговорах по Приднестровскому урегулированию в формате "5+2".















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