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СГБ обещает сделать все для вызволения Георгия Гиунашвили из цхинвальского плена
05.02.2017 16:46
Служба государственной службы (СГБ) Грузии сделает все для вызволения Георгия Гиунашвили из незаконного заключения, - об этом говорится в заявлении, распространенном СГБ.
Как отмечается в заявлении , 3 февраля 2017 года т.н. суд оккупированного Цхинвали приговорил гражданина Грузии Георгия Гиунашвили к незаконному заключению сроком на 20 лет.
«Решение» т.н. суда, также, как и предъявленные ему «обвинения», являются выдуманными и лишенными всяких оснований.
Служба государственной службы сделает все для вызволения Гиунашвили из незаконного заключения. СГБ продолжит активное обсуждение этого вопроса в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM) и Женевских международных дискуссий (GID).
Служба государственной безопасности уже предоставила детали дела Гиунашвили всем государственным ведомствам, чтобы в связи с указанным было проинформировано международное содружество», - говорится в заявлении СГБ.
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