СГБ обещает сделать все для вызволения Георгия Гиунашвили из цхинвальского плена

05.02.2017 16:46 Служба государственной службы (СГБ) Грузии сделает все для вызволения Георгия Гиунашвили из незаконного заключения, - об этом говорится в заявлении, распространенном СГБ.



Как отмечается в заявлении , 3 февраля 2017 года т.н. суд оккупированного Цхинвали приговорил гражданина Грузии Георгия Гиунашвили к незаконному заключению сроком на 20 лет.



«Решение» т.н. суда, также, как и предъявленные ему «обвинения», являются выдуманными и лишенными всяких оснований.



Служба государственной службы сделает все для вызволения Гиунашвили из незаконного заключения. СГБ продолжит активное обсуждение этого вопроса в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM) и Женевских международных дискуссий (GID).



Служба государственной безопасности уже предоставила детали дела Гиунашвили всем государственным ведомствам, чтобы в связи с указанным было проинформировано международное содружество», - говорится в заявлении СГБ.















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