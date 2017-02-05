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Грузия еще больше активизирует работу с партнерами по освобождению Гиунашвили из цхинвальского плена - Цихелашвили


05.02.2017   22:54
«Еще более активизируется наша работа с нашими партнерами для того, чтобы достичь освобождения Георгия Гиунашвили», - заявила журналистам госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданской интеграции Кетеван Цихелашвили, комментируя вынесенный цхинвальским т.н. судом приговор Георгию Гиунашвили, предполагающий лишение свободы сроком на 20 лет.

По ее словам, со дня ареста Гиунашвили грузинская сторона ставит вопрос об его освобождение на всех встречах, проводимых в рамках Механизма превенции инцидентов и реагирования на них.

«...Однозначно, человек задержан незаконно. Как в рамках механизма превенции инцидентов и реагирования на них, так и в других соответствующих форматах, это один из главных вопросов для грузинской стороны. Еще более активизируется наша работа с партнерами, чтобы достичь его освобождения», - заявила Кетеван Цихелашвили.

Задержанный в оккупированном Цхинвальском регионе Георгий Гиунашвили приговорен цхинвальским «судом» к 20 годам заключения. По утверждению марионеточного режима, он обвиняется «в диверсионно-террористической деятельности».






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