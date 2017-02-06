Еще один гражданин Грузии похищен российскими оккупантами

06.02.2017 10:43 Российские оккупанты задержали 47-летнего Джимшера Тиелидзе, сообщает телекомпания «Рустави 2».



Житель села Зерти Горийского района, граничащего с оккупированным Цхинвальским регионом, был задержан, когда собирал дрова в лесу.



Правоохранительные органы страны и Миссия наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии уже уведомлены о произошедшем.



Примечательно, что это уже второй случай незаконного ареста Тиелидзе. В январе 2016 года мужчина был задержан в том же самом лесу при аналогичных обстоятельствах.















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