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Еще один гражданин Грузии похищен российскими оккупантами
06.02.2017 10:43
Российские оккупанты задержали 47-летнего Джимшера Тиелидзе, сообщает телекомпания «Рустави 2».
Житель села Зерти Горийского района, граничащего с оккупированным Цхинвальским регионом, был задержан, когда собирал дрова в лесу.
Правоохранительные органы страны и Миссия наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии уже уведомлены о произошедшем.
Примечательно, что это уже второй случай незаконного ареста Тиелидзе. В январе 2016 года мужчина был задержан в том же самом лесу при аналогичных обстоятельствах.
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