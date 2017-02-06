Безвиз для жителей оккупированных регионов является возможностью спастись от плена колючих ограждений - Цихелашвили

06.02.2017 11:13 Безвизовое сообщение с Евросоюзом является одной из возможностей для жителей оккупированных регионов спастись от плена колючих ограждений - заявила в передаче "360 градусов" телеканала "Палитра ньюс" государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.



По ее словам, главным индикатором того, как воспользуются безвизовым передвижением граждане, проживающие в Абхазии и Цхинвальском регионе, будет именно отношение этого населения, а не заявление де-факто властей.



"У нас будет возможность оценить положение тогда, когда заработает безвизовый режим, и главным индикатором будет отношение, и интерес населения к паспортам Грузии. Сегодня у части жителей этих регионов есть паспорт гражданина Грузии, и я убеждена, что этот интерес еще больше возрастет. Мы чувствуем высокую ответственность в отношении жителей этих регионов, которые ограничены колючими проволоками и из-за них, и из-за препятствий находятся в изоляции, а не из-за грузинской стороны.



Безвизовый режим является одним из средств, спастись от плена ограждений, и это не только одно направление. Мы готовы дать жителям оккупированных территорий возможность получить и другое благо, которое становится ощутимым для других граждан Грузии"- заявила Кетеван Цихелашвили.

















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