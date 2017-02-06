Грузия принимает меры по защите осужденного в Цхинвали Гиунашвили

06.02.2017 16:31 Грузия принимает меры по защите своего гражданина Георгия Гиунашвили, которому 3 февраля Цхинвальский суд присудил 20 лет лишения свободы. Соответствующее заявление распространила Служба госбезопасности Грузии.



Как пояснили в этом ведомстве, решение суда, а также все предъявленные Георгию Гиунашвили обвинения — надуманные и лишенные всяческих легитимных оснований, соответственно, приговор Цхинвальского суда — незаконный.



«Служба государственной безопасности сделает все для освобождения Гиунашвили из незаконного заключения. Служба безопасности активно продолжит обсуждение указанного вопроса на встречах в рамках Механизма превенции и реагирования на инциденты (IPRM) и в формате Женевских международных дискуссий (GID). Служба государственной безопасности уже сообщила детали дела Гиунашвили всем государственным ведомствам, чтобы они проинформировали об этом мировое сообщество», — сказано в заявлении.



Незаконным считает задержание Гиунашвили и госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили. Как заявила она журналистам, аппарат госминистра еще больше активизирует работу, чтобы добиться освобождения Георгия Гиунашвили.



Между тем оппозиция считает действия властей недостаточными и критикует их в неспособности защитить собственных граждан. По оценке бывших и нынешних лидеров «Единого национального движения», виной всему — неправильная политика правительства Грузии в отношении России.



Как заявил телекомпании «Рустави-2» представитель «Европейской Грузии» Зураб Чиаберашвили, нынешняя власть постоянно идет на уступки России, и результатом таких уступок являются похищения граждан у «оккупационной линии». Он призывает правительство разместить на этой линии специальные подразделения служб безопасности, чтобы предотвратить подобные факты.



А один из лидеров нынешнего «Национального движения» Нугзар Циклаури считает, что власти Грузии напрасно в свое время освободили обвинявшихся в терроризме и шпионаже российских граждан. «Если бы они (граждане России) сидели в тюрьме, Грузия могла бы обменять их на Георгия Гиунашвили, а сейчас у нас никаких рычагов нет», — отметил в беседе с «Рустави-2» Циклаури.

Георгий Гиунашвили был задержан правоохранительными органами т.н. Южной Осетии в июне прошлого года по обвинению в незаконном пересечении границы, а также диверсионной и террористической деятельности.















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