Любая попытка изменить название оккупированного региона без согласия властей Грузии является очередным шагом к аннексии - президент

07.02.2017 14:28 Любая попытка изменить название оккупированного региона без согласия центральных властей Грузии является очередным шагом к аннексии, - об этом говорится в заявлении президента Грузии Георгия Маргвелашвили в связи с назначенным на 9 апреля т.н. плебисцитом в оккупированном Цхинвальском регионе.



«Плебисцит, выборы или другие действия, которые предполагают свободное волеизъявление народа, не могут быть осуществлены на территории, оккупированной другим государством, откуда изгнано большинство коренного населения, где прошла этническая чистка и сегодня единственной силой, осуществляющей на месте эффективный контроль является Россия.



Любая попытка изменить название оккупированного региона без согласия центральных властей Грузии является попыткой посягательства на государственный суверенитет и территориальную целостность Грузии и очередным шагом к последующей аннексии оккупированных грузинских территорий.



Вновь призываем РФ предпринять реальные шаги к деоккупации оккупированных территорий Грузии и выполнению взятых на себя международных обязательств.



Обращаемся к международному содружеству, чтобы они противостояли посягательству на территориальную целостность и суверенитет Грузии и всякой попытке легитимации этих т.н. выборов и плебисцита», - говорится в заявлении президента Грузии.



Лидер цхинвальского марионеточного режима Леонид Тибилов назначил дату плебисцита о переименовании т.н. т.н. Южной Осетии в Аланию. По информации РИА Новости, плебисцит пройдет в один день с выборами лидера марионеточного режима - 9 апреля 2017 года.















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