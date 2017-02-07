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Заявление Народного защитника в связи с задержанием граждан Грузии на линии оккупации


07.02.2017   20:25
Согласно информации, распространенной в СМИ, де факто суд Цхинвали присудил заключение сроком на 20 лет гражданину Грузии Георгию Гиунашвили 1978 года рождения, которого 8 июня 2016 года сначала задержали по обвинению в т.н. "незаконном пересечении границы", но позже ему отяготили обвинение за активное участие в "незаконном вооруженном формировании", конкретней в т.н. " группе обороны" села Дисеви Цхинвальского района.

Этот факт подтверждает, что в отношении местного населения, в том числе вынужденно перемещенных лиц из т.н. т.н. Южной Осетии по-прежнему продолжается грубое нарушение прав. Происходит незаконное пресечение свободы, ограничение свободы передвижения, и ущемление права возвращения.

Народный защитник активно был включен в процессе освобождения заключенных, осуществленном в марте 2016 года в результате диалога между Тбилиси, Сухуми, и Цхинвали, и поддерживал создание такого механизма сторон, который бы обеспечил безопасность местных жителей. Стоит сожаления, что после этого весьма важного события вновь продолжаются задержания, и пренебрегаются права и нужды местных жителей.

Следует покончить с нанесением вреда и без того пострадавшему от конфликта лицам. Народный защитник обращается к де-факто власти т.н. т.н. Южной Осетии, принять действенные меры с целью восстановления нарушенных прав Георгия Гиунашвили, и освободить его.

Народный защитник также обращается к власти Грузии, использовать все существующие в ее руках рычаги для освобождения гражданина из незаконного заключения. Кроме того, власть Грузии еще раз должна поставить инициативу с целью освобождения лиц, находящихся в заключении в Абхазии и т.н. т.н. Южной Осетии.







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