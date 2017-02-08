Заявление МИД Грузии в связи с назначением референдума в Цхинвальском регионе

08.02.2017 12:10 Министерство иностранных дел Грузии осуждает решение российского оккупационного режима в связи с назначением референдума 9 апреля 2017 года о переименовании Цхинвалського региона/т.н. Южная Осетия.



Российская оккупационная сила замыслила назвать исконно грузинский регион "Республикой т.н. Южная Осетия - государство Алания", аналогично "Республике Северная Осетия - Алания", чтобы подготовить почву для незаконной аннексии оккупированного региона. Еще после интервенции на территории Грузии в 2008 году Российская Федерация с нарушением фундаментальных норм международного права признала т.н. независимость Цхинвальского региона, после чего проводит фактическую аннексию оккупированной территории. Присвоением оккупированному региону Грузии названия, аналогичного субъекта Российской Федерации, Москва начинает задействовать оставшиеся инструменты против государственности Грузии.



Проведение любого референдума на оккупированных территориях Грузии в условиях, когда в результате этнической чистки изгнано коренное грузинское население, и положение полностью контролирует оккупационная сила, является незаконным, и, несмотря на результаты опроса, не может повлечь никакого правового результата. Это является очередным актом агрессии со стороны Российской Федерации, которая полностью игнорирует фундаментальные принципы нерушимости территориальной целостности суверенных государств и международно признанных границ, и преследует целью разрушение установленного международного порядка.



Министерство иностранных дел Грузии призывает международное содружество, проявить принципиальность в отношении незаконных действий Российской Федерации, принять соответствующие меры, чтобы не допустить эскалацию обстановки в Цхинвальском регионе, и приложить все усилия для приостановления повторения еще одного примера незаконной аннексии в Европе.



Обращаемся также к Российской Федерации, прекратить провокационную политику в отношении Грузии, уважать основополагающие принципы международного права и соответственно обязательствам, взятым по договору о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывести свои войска с территории Грузии.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

