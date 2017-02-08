Ада Маршания желает получить должность председателя комиссии по восстановлению территориальной целостности

08.02.2017 12:58 Депутат от "Альянса патриотов" требует должность председателя временной комиссии по восстановлению территориальной целостности. Председателем, на данный момент, планируется назначить Гедевана Попхадзе.



Ада Маршания заявляет, что "Альянсу" должность заместителя председателя комитета не только причитается, но и более того - имеют претензию на должность председателя.



"Это чрезвычайная комиссия, так и должно быть. Не только для меня, и не только потому, что я беженка из Абхазии. Это наипервейшая комиссия в парламенте. Предполагают, что председателем будет Гедеван Попхадзе. Это деликатный человек и ничего плохого я о нем не слышала.



Мы намерены активно работать в комисссии и хотим потребовать и заявить, что нам не только причитается и претендуем на должность заместителя, но и требуем должность председателя", - заявила Ада Маршания.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

