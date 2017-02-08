Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ада Маршания желает получить должность председателя комиссии по восстановлению территориальной целостности


08.02.2017   12:58
Депутат от "Альянса патриотов" требует должность председателя временной комиссии по восстановлению территориальной целостности. Председателем, на данный момент, планируется назначить Гедевана Попхадзе.

Ада Маршания заявляет, что "Альянсу" должность заместителя председателя комитета не только причитается, но и более того - имеют претензию на должность председателя.

"Это чрезвычайная комиссия, так и должно быть. Не только для меня, и не только потому, что я беженка из Абхазии. Это наипервейшая комиссия в парламенте. Предполагают, что председателем будет Гедеван Попхадзе. Это деликатный человек и ничего плохого я о нем не слышала.

Мы намерены активно работать в комисссии и хотим потребовать и заявить, что нам не только причитается и претендуем на должность заместителя, но и требуем должность председателя", - заявила Ада Маршания.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В 20 гостиницах Восточной Грузии начинается Discount Week
«Винные воры»- новый брэнд грузинского вина на рынке
ОВГ будет вещать только информационные выпуски - большая реформа или афера?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
МИД Грузии: Власти Грузии заинтересованы в учебе жителей Абхазии в Европе и США
Глава Совбеза Грузии лично ознакомился с делом Георгия Лукава, задержанного в Абхазии
На военном полигоне в Цебельде проведут археологические раскопки
В Грузии не удивлены заявлениям Сухуми и Цхинвали в связи с безвизом в ЕС
Семье российского бизнесмена угрожают в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
МИД Армении: Экстрадиция Александра Лапшина является грубейшим нарушением свободы слова и передвижения
В Дагестане ранены двое полицейских
Детский омбудсмен ждет результатов проверки Кадырова
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна