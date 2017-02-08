Премьер-министр Грузии сделал официальное заявление в связи с планами цхинвальского режима переименовать регион

08.02.2017 13:09 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выступил с официальным заявлением по поводу назначенного на 9 апреля референдума по вопросу переименования оккупированного Россией Цхинвальского региона Грузии в Аланию.



В нем говорится, что в противовес усилиям правительства Грузии по осуществлению политики примирения и усиления доверия, между населением разделенным линией оккупации, власти Российской Федерации предпринимают новые шаги по усилению аннексии и изоляции оккупированных территорий.



Как заявил Квирикашвили, решение провести в Цхинвальском регионе, референдум по переименованию, по аналогии российских субъектов федерации, демонстрирует «реальные намерения оккупационных сил, сделать неотъемлемые регионы Грузии, частью своих территорий».



«Проведение референдума в регионе, откуда изгнаны десятки тысяч коренных жителей, где прошла этническая чистка и сегодня единственной силой, осуществляющей на месте эффективный контроль является Россия, является нарушением международным права и расцениваются как незаконное и неприемлемое», — говорится в заявлении.



Премьер Грузии призвал международных партнеров к реагированию на проведение референдума.



«Я призываю международное сообщество объединить усилия, по противостоянию провокационным действиям Российской Федерации, в целях сохранения территориальной целостности суверенных государств и недопущения продолжения действий по незаконной аннексии, которые нарушают международную систему основанную на демократических ценностях и подрывают стабильность регионе», — сказано в документе.















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