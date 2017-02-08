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Цихелашвили: Референдума оккупированном Цхинвали не имеет законных оснований
08.02.2017 16:20
Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили называет нелегитимным назначение референдума де-факто президентом оккупированного Цхинвали.
По ее словам, у референдума нет законных оснований, и он не может быть выражением воли народа, поскольку Цхинвали является оккупированным.
По словам государственного министра, за решением Леонида Тибилова последует соответствующая реакция со стороны международного содружества.
Наряду с президентскими выборами, 9 апреля в оккупированном Цхинвали проведут также и референдум. Марионеточный президент выступает с инициативой переименовать т.н. "Южную Осетию", и назвать ее "Аланией".
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