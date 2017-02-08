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Капанадзе: То, что сейчас происходит в Цхинвальском регионе является вызовом для нашего государства


08.02.2017   18:18
Вице-спикер парламента Грузии Серги Капанадзе призывает власти страны и международное сообщество заострить внимание на ситуации, создавшейся в оккупированных регионах.

Соответствующее заявление Капанадзе сделал на пленарном заседании парламента.

«То, что сейчас происходит в т.н. т.н. Южной Осетии, является вызовом для нашего государства – попытка переименования, совершенно незаконный референдум, похищения – это очень важные вопросы, которыми должно быть занято сейчас государство. Я понимаю, что на том фоне, когда с «Газпромом» оформляется, на мой взгляд, предательское соглашение, когда передается России информация в связи с Гией Церцвадзе, кому-то такой призыв может показаться смешным. Но мы должны объяснить вам, что эти темы являются вашей ответственностью», - обратился Капанадзе к членам правящей команды.






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