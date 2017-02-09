Целенаправленное вредительство или политическая недальновидность?

09.02.2017 17:16 Народный защитник выступил с рекомендацией внести в закон об оккупированных территориях поправки. Над этим вопросом начал работать еще парламент предыдущего созыва, однако три года назад законодательные изменения не пошли дальше первого слушания. По инициированному тогда проекту, лицо освобождалось от уголовной ответственности в случае перехода на подконтрольную Тбилиси территорию с оккупированных регионов.



По рекомендации народного защитника, на нарушителей "Закона об оккупированных территориях", следует возлагать только административную ответственность, а не уголовную. Он также рекомендует ввести льготный налоговый режим для предпринимателей, работающих на оккупированных территориях.



"Закон должен быть направлен только против оккупации и оккупантов. Население, проживающее на территории, прилегающей к линии оккупации, страдает от тех ограничений, которые устанавливает это закон. Такой закон действует во многих странах мира, но там есть очень детальные специальные записи для того, чтобы права населения были защищены"- заявил Уча Нануашвили.



Часть экспертов согласна с мнением, что изменения необходимы, а часть говорит, что уголовную ответственность следует оставить.



"Что касается отмены ответственности в отношении людей, которые систематически передвигаются, это я думаю, направлено против наших интересов"- заявил представитель коалиции "За права беженцев" Зураб Бендианашвили.



Представитель "Клуба экспертов" Ираклий Цкитишвили считает, что учет этих рекомендаций в интересах лишь России, которая старается легализовать занятие бизнесом на оккупированной территории, и чтобы их граждане не несли ответственность, которая возлагается на них в Грузии за посещение оккупированных территорий.



По его же словам, "действующее на сегодня законодательство вполне нормальное, и является ложью, будто оно априори предусматривает уголовную ответственность за въезд на оккупированные территории с запрещенных для этого направлений. Согласно законодательству, суд имеет люфт применить штраф, или пресечение свободы, поэтому любой шаг, который ослабит эту норму, на руку только той российской политэлите, которая не может безнаказанно посещать Грузию".



По заявлению эксперта, оккупационной силой являются не только российская власть и ее военные части, оккупационной деятельностью являются все, кто хоть как-то способствует оккупационному режиму в продолжении своего существования.



Большая часть населения России тоже не сможет избежать этой ответственности, по опросам, проведенным российскими институтами социологических исследований, почти 80% одобряет деятельность российской власти, и неправильно продолжать разговоры о "двух Россиях". Граждане России, поддерживающие власть, так же ответственны за оккупацию, как и избранная ими власть.



"Что касается введения льготного налогового режима, это возможно, если бизнес-единица будет зарегистрирована согласно грузинскому законодательству, в противном случае это может вызвать легализацию действующих там российских компаний, увеличение их количества в последующем, и экономическую деятельность против государственности Грузии на оккупированной территории. Здесь же возникает вопрос, как будет вестись контроль деятельности того или иного предпринимательского субъекта на оккупированной территории? Увы, никак не получится, и, следовательно, это изменение вызовет только лишь возникновение теневого бизнеса. А защите прав тамошнего населения эти изменения никак не помогут. Осталось разобраться в одном- это предложение является целенаправленным вредительством, который начал еще Паата Закареишвили в парламенте прошлого созыва, или это просто результат незнания ситуации, наивности, политической недальновидности, и продолжение "мании извинений" начатого в период пребывания Учи Нануашвили в неправительственном секторе", - заявляет Цкитишвили.

















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