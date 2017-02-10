Начало контроля передвижения грузов на Псоу и Роки остается спорным вопросом

10.02.2017 11:38 Россия до сих пор не согласна выполнять обязательства, взятые договором, оформленным в 2011 году, где по-прежнему спорным вопросом остается размещение таможенно-пропускных пунктов для контроля грузов на Роки и Псоу.



Контроль оборота грузов на оккупированных территориях должен осуществляться с помощью швейцарской компании. Согласно плану, создана трехсторонняя грузинско- российско- швейцарская рабочая группа, которая будет осуществлять мониторинг соглашения, оформленного о контроле грузов. По информации членов кабинета министров, официальный Тбилиси уже готов к практическому осуществлению договора.



Договор, по которому должен осуществляться таможенный мониторинг на оккупированных территориях, был оформлен в 2011 году. Взамен за это соглашение официальный Тбилиси дал добро на вступление России во Всемирную торговую организацию.



В "Национальном движении" есть вопросы и к Зурабу Абашидзе в связи с процессами, текущими на оккупированных территориях, и его вызывают на заседание комитета по внешним делам. Эксперты тоже требовали от официального Тбилиси, держаться принципиальной позиции с Кремлем.



Начнется или нет контроль передвижения грузов на Псоу и Роки весной, предположительно, будет известно через несколько недели. Швейцарская сторона, являющаяся в этих переговорах главным посредником между странами, планирует провести встречи сначала с российской, а затем с грузинской стороной.

















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