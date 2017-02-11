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Цихелашвили встретилась с супругой находящегося в драндской тюрьме Георгия Лукава


11.02.2017   22:55
Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили встретилась с супругой находящегося в драндской тюрьме Георгия Лукава Лали Басария.

По их же информации, государственный министр проинформировала Лали Басария о том, что для того, чтобы узнать об ее супруге, несколько раз была активизирована «горячая линия».

«Согласно полученной информации, жизни Георгий Лукава угрозы нет и его состояние здоровья удовлетворительное. Об этом я проинформировала его супругу. Я также сообщила Лали Басирия, что государство, наш аппарат, лично я и все соответствующие ведомства прилагаем максимальные усилия для освобождения Георгия Лукава. Задействованы все соответствующие механизмы, информированы наши партнеры для максимальной мобилизации внимания и поддержки. Освобождение Георгия Лукава для нас приоритетный вопрос и мы активно продолжаем работать над этим вопросом», - заявила Кетеван Цихелашвили.

Она попросила Лали Басария прекратить голодовку, так как государство и без этой акции максимально старается добиться освобождения ее супруга.

Лали Басария голодает уже четвертый день, требуя освобождения своего супруга Георгия Лукава из драндской тюрьмы.






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