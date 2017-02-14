Гоголашвили: «На Южном Кавказе Алании никогда не было»

14.02.2017 11:26 «Северная Осетия и сейчас называется Аланией, наверное, это попытка увеличить коммуникацию между Северной Осетией и т.н. Южной Осетией. Из этого исходит желание исказить историческую реальность. Исторически объединение аланов действительно существовало, но на Северном Кавказе. На Южном Кавказе Алании никогда не было», - заявил эксперт Каха Гоголашвили в интервью газете «Квирис палитра».



«Первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия называл т.н. Южную Осетию Самачабло. Нынешний Цхинвальский регион действительно был одним из грузинских княжеств, где жили и переселившиеся с Северного Кавказа аланы, но они никогда не составляли большинство. До конца 19-го века и даже позднее осетины были в меньшинстве. Факт, что эта территория не была автономией или независимой единицей. Автономией она стала только в советской империи. Именно с учетом этого называл Гамсахурдия эту территорию Самачабло, но и это было резким решением, которое спровоцировало ситуацию и еще больше отдалило грузин и осетин друг от друга... Разумеется, за плебисцитом Тибилова стоит Россия. Назначение плебисцита служит созданию пропагандистского мнения и представлению в глазах международного сообщества такой ситуации, якобы т.н. т.н. Южная Осетия является территорией аланов и они имеют полное право присоединиться к братьям-аланам. Не стоит забывать, что в Европе и США постепенно развивается ультранационализм и на многие международные вопросы уже они смотрят иначе», - отметил в беседе с корреспондентом издания Каха Гоголашвили.



«Например, лидер одной очень большой французской партии Марин Ле Пен говорит, что Крым всегда был территорией России. Правые и левые европейские радикалы пытаются представить Крым частью России. Такими тенденциями они хотят оправдать присвоение территорий вопреки международному праву. Плебисцит Тибилова соответствует этому контексту. Стратегия России никогда не строится на одном параметре или факторе, у них все заранее взвешено. Визовую либерализацию и режим свободной торговли страны используют для распространения своего влияния на другие страны. У Грузии есть шанс усилить влияния на своей территории, приблизить к себе абхазов и осетин. Россия попытается нейтрализовать это разными путями. Это можно назвать «войной влияний», - продолжил респондент.



«Россия попытается усилить т.н. югоосетинский сепаратизм и скажет жителям Цхинвальского региона, что они аланы, это их территория и они имеют полное право присоединиться к Северной Осетии и таким образом войти в состав России. Но сможет ли Россия присвоить эти территории, оправдав это действие в глазах международного сообщества? Думаю, пока ей нужно лишь создать пропагандистское мнение, а в данный момент у нее другая цель - окончательно закрепить присвоение Крыма и как-нибудь оправдать происходящее в Донбассе. Это нелегко и требует цепной связи с процессами во всем мире», - заключил эксперт.















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