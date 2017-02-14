США осуждают идею проведения «референдума» в оккупированном Цхинвальском регионе

14.02.2017 21:25 Власти США выступают против проведения референдума в Цхинвальском регионе 9 апреля, сообщают в посольстве Соединенных Штатов Америки в Грузии.



Вашингтон поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, которая включает в себя «Южную Осетию» и Абхазию, отмечают в дипведомстве.



«Посольство США осуждает и не признает решение о проведении 9 апреля нелегитимного «референдума» в регионе Грузии «т.н. Южная Осетия». Подобные провокационные действия способствуют потере доверия и уничижают значение Женевских переговоров. США не признают результаты этого незаконного референдума, который пройдет на территории Грузии без разрешения властей Грузии. Оба региона, Абхазия и «т.н. Южная Осетия» являются неотъемлемой частью Грузии.



Мы еще раз подтверждаем, что США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ»,- говорится в заявлении американского дипведомства.















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