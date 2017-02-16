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НАТО обеспокоена укреплением отношений России с оккупированными территориями Грузии


16.02.2017   17:13
НАТО обеспокоена укреплением отношений России с Абхазией и Южной Осетией

НАТО обеспокоена укреплением отношений России с оккупированными территориями Грузии - Абхазией и Цхинвалським регионом/Южной Осетией, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы испытываем озабоченность в связи с тем, что Россия углубляет отношения с регионами Грузии – Абхазией и Южной Осетией. Мы призываем Россию отказаться от своего признания независимости этих регионов", — сказал Столтенберг после заседания Комиссии Грузия-НАТО на уровне министров обороны.

По словам Столтенберга, НАТО "будет продолжать представлять практический инструментарий, чтобы помочь Грузии идти по пути будущего членства в НАТО".






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