Оккупанты продолжают уничтожать Илорскую церковь Св. Георгия в Абхазии (+видео)

16.02.2017 23:39 Стройматериал 21-го века в храме 11 века - после закраски Илорской церкви Св. Георгия в Абхазии на русский лад, установки купола, характерного русским церквам, и стертых уникальных грузинских надписей, русский священник уложил в нем новый пол из метлахской плитки.



В кадрах, которые получила телекомпания "Рустави 2" с оккупированной территории, хорошо видны и древние камни, которые были вынесены из Илорской церкви и которыми русский священник строит в своем дворе новую молельню.



Уничтожать Илорский храм оккупационный режим начал 7 лет назад. В Агентстве культурного наследия заявляют, что несмотря на неоднократные обращения, международные организации бессильны что-либо сделать на оккупированных территориях. По словам специалистов, процесс разрушения не может остановить и вмешательство Грузинской православной церкви.



"Пока официальный Тбилиси думает, как спасти памятники культурного наследия, проживающие в оккупированной Абхазии грузины не исключают, что РПЦ может переименовать грузинские храмы с целью окончательно стереть грузинских след.



















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