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Оккупанты похитили гражданина Грузии с абхазской линии оккупации
17.02.2017 12:54
Российские оккупанты задержали в регионе Самегрело гражданина Грузии по обвинению «в незаконном пересечении границы». Об этом агентству "Интерпрессньюс" заявили в Службе государственной безопасности.
По имеющийся на данный момент информации, происшествие имело место у линии оккупации, где вместе с Давидом Церцвадзе, задержанным оккупантами, находился еще один человек, но тот успел сбежать.
В СГБ заявили, что уже задействована горячая линия, и в настоящее время ведется работа для его освобождения.
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