Оккупанты похитили гражданина Грузии с абхазской линии оккупации

17.02.2017 12:54 Российские оккупанты задержали в регионе Самегрело гражданина Грузии по обвинению «в незаконном пересечении границы». Об этом агентству "Интерпрессньюс" заявили в Службе государственной безопасности.



По имеющийся на данный момент информации, происшествие имело место у линии оккупации, где вместе с Давидом Церцвадзе, задержанным оккупантами, находился еще один человек, но тот успел сбежать.



В СГБ заявили, что уже задействована горячая линия, и в настоящее время ведется работа для его освобождения.















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