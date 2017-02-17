Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Оккупанты похитили гражданина Грузии с абхазской линии оккупации


17.02.2017   12:54
Российские оккупанты задержали в регионе Самегрело гражданина Грузии по обвинению «в незаконном пересечении границы». Об этом агентству "Интерпрессньюс" заявили в Службе государственной безопасности.

По имеющийся на данный момент информации, происшествие имело место у линии оккупации, где вместе с Давидом Церцвадзе, задержанным оккупантами, находился еще один человек, но тот успел сбежать.

В СГБ заявили, что уже задействована горячая линия, и в настоящее время ведется работа для его освобождения.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Сильный доллар замедляет темпы роста экономики США
Улучшился Индекс экономической свободы Грузии
Армения и Грузия выберут подрядчика для строительства новой ЛЭП
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Бандиты из Абхазии орудуют в Сочи
Цихелашвили ознакомила группу послов стран-друзей в Совете Европы с ситуацией на оккупированных территориях
Женщины Абхазии требуют квот в «парламенте»
Абхазская милиция ищет хулиганов, закидавших камнями автобус с туристами из РФ
Автобус с туристами дважды закидали камнями в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Девушки Ингушетии займутся кикбоксингом
Анкара, Киев и Тбилиси поддержали позицию Баку по "референдуму" в Нагорном Карабахе - МИД Азербайджана
Мюнхенская конференция по безопасности открывается сегодня
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна