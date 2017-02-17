Цихелашвили говорила в Страсбурге о положении на оккупированных территориях

17.02.2017 14:08 Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии выступила с речью в Страсбурге, Европарламенте на четвертом заседании парламентского комитета Ассоциации Евросоюза и Грузии.



По информации аппарата государственного министра, Кетеван Цихелашвили проинформировала комитет о положении, существующем с точки зрения урегулирования конфликтов.



"В частности, государственный министр детально говорила о течении международных женевских дискуссий, положении на оккупированных территориях, подходах правительства Грузии в отношении мирного урегулирования конфликтов. Государственный министр подчеркнула значение поддержки со стороны Евросоюза и Европарламента. Состоялись дебаты"- говорится в информации аппарата государственного министра.



Четвертое заседание парламентского комитета Ассоциации Евросоюза и Грузии в Страсбурге состоялось 15-16 февраля. В работе заседания приняли участие постояннодействующие делегации парламента Грузии и Европарламента под руководством сопредседателей парламентского комитета Ассоциации Грузии с Евросоюзом Тамар Хулордава и Саджад Карима.



На заседании рассмотрели отношения между Грузией и Евросоюзом, течение осуществления договора Ассоциации, перспективы использования договора о всеобъемлющей свободной торговле, и его влияние на развитие экономики и сельского хозяйства, демократические реформы, пути мирного урегулирования существующих в Грузии конфликтов.

















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