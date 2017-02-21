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За три года российской агрессии погибли почти 10 тысяч украинцев


21.02.2017   10:28
За три года вооруженной агрессии РФ против Украины погибли более 9,8 тысяч человек, около 23 тысяч получили ранения, почти 1 миллион 800 тысяч стали вынужденными переселенцами. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Там подчеркнули, что своими действиями Россия бросила вызов основанному на ценностях мировом порядку, пытаясь возродить геополитические конструкции прошлого, где доминировали право силы и разделение на зоны влияния.

Также в МИД отметили, что государством-агрессором захвачено 7,2% территории Украины, где в оккупации и бесконечном терроре живут миллионы граждан Украины.

Россия продолжает разжигать конфликт в Донбассе, отправляя на неконтролируемую правительством территорию Украины регулярные войска и наемников, предоставляя боевикам и террористам современные вооружения и военную технику.

В МИД отметили, что отказ России выполнять минские договоренности подрывает усилия Украины и международного сообщества, направленные на деэскалацию и стабилизацию в регионе.

По мнению украинских дипломатов, достойной и безальтернативной реакцией международного сообщества является сохранение солидарности с Украиной в противодействии российской агрессии путем усиления политико-дипломатического и экономического давления на государство-агрессора.

“Только возвращение Российской Федерации в международно-правовое русло позволит обеспечить мир и стабильность на Европейском континенте, а также снять угрозу хаоса и доминирования силы в межгосударственных отношениях”, - сказано в заявлении.






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