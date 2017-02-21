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Россией захвачено 7,2% территории Украины


21.02.2017   10:29
Россией за три года захвачено 7,2% территории Украины, где в оккупации и бесконечном терроре живут миллионы граждан Украины. Об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно 3-й годовщины вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, передает УНН.

"Государством-агрессором захвачено 7,2% территории Украины, где в оккупации и бесконечном терроре живут миллионы граждан Украины. Неподконтрольным правительству Украины остается участок украинско-российской государственной границы протяженностью 409,7 км, через который Россия постоянно направляет на территорию Украины новых наемников, оружие и боеприпасы", - говорится в заявлении.

В МИД также отметили, что за три года войны Кремля против Украины более 9800 человек погибли, около 23 тысяч были ранены, почти 1 млн 800 тысяч стали вынужденными переселенцами.

Напомним, 20 февраля 2014 года Российская Федерация начала вооруженную агрессию против суверенного государства Украина.






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