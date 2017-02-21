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Мужчина подорвался на противопехотной мине в оккупирвоанном Цхинвальском регионе
21.02.2017 12:09
В селе Авневи в оккупированном Цхинвальском регионе на противопехотной мине нажимного действия подорвался 22-летний Ахсар Гусалов, , находившийся там на выпасе скота. Он скончался на месте.
Представители марионеточного режима заявляют, что еще один человек пострадал серьезно. Там же отмечают, что в 2016 году российские пиротехники занимались разминированием зоны оккупации, обезвредив за два месяца более 50 гектаров.
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