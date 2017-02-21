Жители прилегающих к линии оккупации сел получат 200-ларовые ваучеры на газ

21.02.2017 13:26 Каждая семья, проживающая около линии оккупации, получит специальный ваучер на природный газ на сумму 200 лари.



Об этом сообщила государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.



Как отметила министр, это решение было принято сегодня, на заседании правительства.



По словам Цихелашвили, правительство Грузии продолжает помогать жителям, проживающим вдоль т. н. разделительной линии оплачивать коммунальные услуги зимой, и общая стоимость проекта на этот раз составила 2 378 800 лари.



«Как известно, это решение основано на постановлении временной межведомственной комиссии, принятом в ноябре прошлого года. Мы в течение нескольких лет помогаем семьям, проживающим около разделительной линии и проводим соответствующие мероприятия, в том числе, раздаем им ваучеры. На этот раз число семей, взятых нами на учет, составляет 11 894», - сказала Цихелашвили.















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